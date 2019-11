André Gomes, una historia de rechazos, duros golpes y depresiones

André Gomes fue víctima este domingo de una dura entrada del coreano Heung-Min Son y luego un choque con Serge Aurier, que provocó una escalofriante lesión en su tobillo, en el partido entre Everton y Tottenham de la Premier League.



El volante portugués estará un largo tiempo fuera de las canchas justo cuando parecía estar completamente adaptado al fútbol inglés y empezaba a rendir frutos en el Everton. Un duro golpe para la carrera de Gomes, que no ha tenido una vida fácil en sus sueños futboleros.



André Filipe Tavares Gomes, de 26 años, sabe desde muy pequeño lo que es ser despreciado, rechazado y obligado a demostrar sus cualidades a pesar de que se le han cerrado puertas. La primera decepción la sufrió en el Porto, equipo del que es hincha y en donde hizo categorías menores. Allí fue excluido cuando tenía 15 años y tuvo que irse a probar al Pasteleira y el Boavista. Finalmente llegó a Benfica, en donde brilló para el fútbol portugués y llamó la atención del resto de Europa.



Luego jugó en Valencia, de España, y se destacó. Y cuando el Barcelona llamó a su puerta, no lo dudó: su padre soñaba con verlo en el club azulgrana y fichó feliz.



En el equipo catalán tuvo seis meses de ensueño, pero luego todo se complicó para Gomes: “No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hace. Ahora vivo un infierno. A veces, me encierro. No me permito sacar la frustración que tengo. Entonces, lo que hago es no hablar con nadie, no molestar a nadie. Es como si me sintiera avergonzado”, aseguró en su momento André Gomes.



Y ahora, que convenció a todos en Everton, llega otro duro golpe: Gomes estará mucho tiempo fuera de las canchas y nadie le garantiza que vuelva a ser el mismo.