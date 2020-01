Sufrió de más, pero Arsenal logró vencer al equipo de Marcelo Bielsa

Un gol de Reiis Nelson al Leeds United dio este lunes la victoria y la clasificación a Arsenal para la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra, en partido disputado en el estadio Emirates de Londres.



El equipo que dirige el español Mikel Arteta cimentó su triunfo en la segunda mitad, después de que en el primer acto el conjunto líder de la Segunda División (Championship), Leeds United, entrenado por el argentino Marcelo Bielsa, se mostrase superior y gozase de ocasiones para adelantarse en el marcador.

No lo hizo, en parte gracias a la buena labor del portero de Arsenal, el argentino Emiliano Martínez, quien, en el minuto 32, sacó una mano salvadora que evitó el tanto del macedonio Ezgjan Alioski.



Arsenal despertó en el segundo período y no tardó en demostrarlo. El equipo de Arteta salió dispuesto a resolver pronto y a no sufrir como lo había hecho hasta el momento.

Sólo habían pasado diez minutos desde la reanudación, cuando Reiss Nelson abrió el marcador para el Arsenal en el minuto 55, cinco después de que Alexandre Lacazette estrellase un balón en la escuadra derecha del portero del Leeds, el francés Illan Meslier. Nelson se aprovechó de un rechace de la defensa del Leeds para hacer el 1-0, que finalmente resultó decisivo.



Durante el resto del encuentro, Arsenal mereció el segundo tanto, pero en los últimos minutos se resguardó para evitar sorpresas. El equipo londinense se medirá en la cuarta ronda al Bournemouth.