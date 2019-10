¿A través de YouTube? Así contrata sus jugadores Manchester United

Ed Woodward, vicepresidente de Manchester United, aclaró como se realiza la selección de los jugadores para llegar a los red devils y desmintió el mito popular que dice que el equipo inglés realiza sus fichajes a través videos de YouTube.

Woodward aprovechó el dialogo con el medio 'Utdreport' para contar que la selección de jugadores pasa por un proceso muy disciplinado, con el objetivo de minimizar la posibilidad de fracaso en los fichajes que mueven grandes cantidades de dinero.



"Nunca contrataríamos a un jugador que el entrenador no quiere, porque entonces él no jugaría. Creemos que el departamento de ojeadores debería tener un voto sobre el asunto. No me involucro en la contratación como la gente piensa. Dicen que voy a Youtube a elegir jugadores y no lo hago, es un mito. Tener un ojo para los jugadores es un arte en el que no tengo interés. Solo quiero que sea un proceso disciplinado porque si gastamos mucho dinero en un jugador, es mejor estar en lo correcto que en lo incorrecto", dijo el directivo de Manchester.

El CEO de los red devils también contó cual es su participación en los procesos de contratación y lo complicados que estos son, debido a la cantidad de ofertas que llegan al equipo de Manchester para comprar jugadores.



"La parte en la que me involucro es cuando se trata de dar una autorización de pago. Tenemos dos o tres objetivos y atacamos al primero. Si no es así, pasamos al segundo y luego al tercero. A veces los agentes los usan para aumentar el interés. Por eso tenemos unos 200 jugadores en el radar por temporada", finalizó Ed Woodward.