¡No lo vio venir! El gracioso autogol de Yerry Mina en Premier League

El colombiano Yerry Mina se ha ganado un puesto en el equipo titular de Everton esta temporada, mostrando su calidad y capacidad defensiva. Sin embargo, el jugador colombiano fue protagonista de una jugada bastante particular, que terminó en autogol del colombiano en el partido de su equipo, Everton, que recibe a Sheffield Utd.

Sobre el minuto 40 del primer tiempo, el visitante cobró un tiro de esquina a favor y el balón parecía ser una pelota tranquila para la defensa. No obstante, el arquero no tuvo una buena salida y la pelota sorprendió a Mina, que no tuvo reacción porque el la luz del sol le estaba dando en la cara, y sin presión alguna de los rivales el colombiano envió el balón al fondo de la red.

La acción del colombiano no opaca las grandes actuaciones que ha tenido hasta ahora en la Liga de Inglaterra, donde también ha sabido anotar goles a favor de su equipo, y seguramente tendrá revancha en el arco rival.



Aquí el autogol de Yerry Mina: