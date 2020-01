No era tan falso: Pogba irá al quirófano y se alejaría del Real Madrid

De Paul Pogba se ha dicho tanto en las últimas semanas... y mucho, al parecer, no es cierto.

La gran crítica que recibió en el Manchester United es que estaba presionando para salir del Real Madrid a tal punto que estaba fingiendo una lesión en el tobillo para no estar en la cancha.



El tiempo le ha dado la razón al campeón mundial pues, según el diario The Mirror, está en un hospital de la ciudad para someterse a una cirugía ambulatoria en el tobillo, que le permita superar definitivamente el dolor.



Según las primeras estimaciones, su incapacidad inicial será de cuatro semanas, lo que, según el medio británico, pone tierra de por medio con el Real Madrid: "pone fin a cualquier posibilidad de que se mude en enero".



De esta manera, es un hecho que, si quiere salir, como lo ha dicho ya, debe esperar al próximo verano y eso le permite al Madrid seguir especulando con la posibilidad de un canje.



Una de las noticias es que, según The Mirror, el colombiano James Rodríguez no está entre los opcionados: "Entre ellos está la ex estrella del Tottenham Gareth Bale, que está inquieto en Madrid, mientras que Toni Kroos, Luka Modric e Isco también son nombres para la consideración".