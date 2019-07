Malas noticias para Klopp: uno de sus jugadores se lesionó de gravedad

La pretemporada de Liverpool no ha sido buena ni en resultados ni pensando en lo que viene para el equipo de Anfield Road. En medio del partido frente a Borussia Dortmund en el que los dirigidos por Klopp cayeron frente a los alemanes por 3-2, el futbolista Nathaniel Clyne sufrió una dura lesión que lo alejará de las canchas, por lo menos, por media temporada.



El diagnóstico, que fue confirmado en las últimas horas, generó la tristeza del técnico alemán, quien contaba con Clyne como uno de los refuerzos para la próxima temporada luego de que el inglés pasara una temporada a préstamo en el Bournemouth y recuperara el nivel que había demostrado en sus primeros años de carrera.



“Qué puedo decir, me siento muy mal por Clyne, quien venía entrenándose y jugando muy bien. Estaba en un gran estado de forma. Claramente una lesión de estas es lamentable para cualquier futbolista, sin embargo, no es tan grave como se pensaba al inicio y la rótula no está comprometida, por lo que seguramente volverá más fuerte de lo que lo está”, aseguró Klopp.



El alemán puntualizó: “En este momento no hay mucho más que decir, apoyamos a ‘Clyney’ en lo que necesite y esperemos que vuelva lo antes posible. Es un gran profesional y una gran persona, además alguien que tiene un gran estado físico y que se mantiene de manera muy saludable, por lo que todo esto jugará a su favor para la recuperación”.