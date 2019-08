Los colombianos que jugarán la Premier y con quién pelean el puesto

Este viernes se dará el pitazo inicial a la Premier League, una de las competencias más importantes en el fútbol global. En el torneo más importante de Inglaterra jugarán cinco jugadores fijos aunque hay dos que podrían tener alguna participación con otros clubes.

Pero estar en la que para algunos es la Liga más competitiva del mundo no es nada fácil. Por ello, cada jugador colombiano tendrá que pelear su puesto con uno o más hombres para ser de la partida fecha tras fecha.

Yerry Mina

El defensor caucano juega su segunda temporada en el Everton y espera que las lesiones no lo azoten. Con 24, es el segundo defensa central de más años en la plantilla y el más experimentado. Mina compartirá zaga con dos ingleses: Keane (26 años y defensa central nato) y Holgate (22 años y con pocas oportunidades en la profesional). Otros jugadores como Digne o Cuco Martina también pueden actuar como centrales, pero son laterales, principalmente.

Davinson Sánchez

El defensor colombiano ya es un curtido en el Tottenham y su panorama no ha cambiado mucho respecto a la temporada anterior. Su disputa por un lugar en la zaga central es con Jan Vertonghen (belga de 32 años y el segundo capitán del equipo), Toby Alderweireld (belga de 30 años y tercer capitán del equipo)) y Juan Foyth (la joven revelación de la pasada anterior y quien jugó con Argenina la Copa América).

Jefferson Lerma

El volante colombiano se ha ganado un lugar en el Bournenouth, a pesar de sus constantes amonestaciones, y en esta pretemporada ya ha tenido protagonismo y hasta goles. Sus rivales por un lugar en el centro del campo no han cambiado: Dan Gosling (29 años), Andrew Surman (32 años), Lewis Cook (22 años) son los jugadores con los que pelea por un lugar.

Carlos Sánchez

El volante colombiano espera tener su revancha en la Premier luego de que la temporada anterior una lesión lo sacara de casi todo el campeonato. En el centro del campo, el colombiano tendrá que pelear por un puesto con Mark Noble (capitán del equipo y experimentado de 32 años) y Josh Cullen (joven de 23 años que tiene su primera oportunidad con el plantel profesional tras varias cesiones).

José Izquierdo

Tiene una nueva oportunidad con el Brighon, pues gran parte de la temporada anterior estuvo ausente por las lesiones. Solly March (inglés de 25 años) y Leandro Trossard (belga de 25 años), son los jugadores que también actúan por el costado en el que actúa el colombiano, mientras que por la otra banda están Alireza Jahanbakhsh (iraní de 25 años) y Anthony Knockaert (francés de 27 años).

Los otros colombianos

A Ian Carlo Poveda se le abrió una nueva posibilidad luego de la lesión de Leroy Sané, quien no podrá estar en casi toda la temporada por una rotura de ligamento cruzado. En una posición parecida también están Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Oleksandr Zinchenko y Phil Foden.



Juan Camilo el 'Cucho' Hernández pertenece al Watford, pero no es seguro que continúe allí. Si no tiene otras posibilidades, será otro de los colombianos en el fútbol de Inglaterra, aunque deberá pelear por ser el delantero con Troy Deeney (31 años), Stefano Okaka (29 años), Andre Gray (29 años) y Danny Welbeck (28 años).