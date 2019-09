Escándalo en Inglaterra entre futbolistas: brutal paliza por una mujer

Danny Drinkwater, la estrella del Chelsea que fue cedida al Burnley, recibió una brutal paliza en un bar de Mánchester luego de un problema con Kgosi Ntlhe, del Scunthorpe United de la Football League Two, segunda división de Inglaterra.



Drinkwater habría tenido piropos y querría acostarse con la mujer de su colega, por lo que empezaron los problemas. Al final, fue sacado del bar y allí lo golpearon seis matones, según informó 'The Sun'. "No me importa, amigo, ella viene a casa conmigo", le decía el inglés a su colega.

El futbolista de 29 años que tuvo un paso por la Selección de Inglaterra sufrió, además, una lesión en su tobillo. "Había sangre por todas partes. Saltaban en su tobillo y gritaban que le iban a romper las piernas", dijo un testigo.



"Danny trató repetidamente de hablar con una chica deslumbrante en el club. Lo intentó varias veces antes de que ella le dijera que se callara pues ahí también estaba su novio. Danny se enfrentó a golpes con Kgosi antes de que los guardias sacaran a Drinkwater", dijeron en 'The Sun' algunos testigos.



El club no se ha manifestado hasta el momento por una posible sanción ni por el estado de salud de su futbolista, que es propiedad del Chelsea.