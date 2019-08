El motivo de David Luiz para abandonar Chelsea y llegar a Arsenal

La salida de David Luiz de Chelsea fue conflictiva y generó molestias en los hinchas, sin embargo, hasta ahora no se habían conocido bien los motivos que habían generado esa decisión. Con base en ello y tras el debut con Arsenal, el futbolista habló y contó por qué había elegido partir y dejar el equipo ‘blue’.



“Soy un tipo con ambición y eso fue lo que más me motivó. Hubiera podido quedarme en mi zona de confort y recibir dinero, eso hubiera sido lo fácil. Pero quería un nuevo reto y nuevas cosas para mi vida. Esto es lo que me da oxígeno, lo que me motiva y por eso disfruto este momento de mi vida. Un día el fútbol se terminará, por eso debo hacer cosas que me impliquen esfuerzo día a día, para no extrañar esto cuando se acabe”, arrancó diciendo.



Luego, entrando un poco más a fondo en los motivos, aseguró: “En primer lugar traté de ser honesto con mi corazón y hacer cosas honestas. Todos saben que yo fui feliz en Chelsea, gané varios títulos y por eso consideré que lo primero que debía hacer era hablar con Frank Lampard, quien tenía diferentes ideas para lo que venía”.



Y finalizó: “Tras esa conversación me di cuenta que la mejor forma que tenía de mostrar respeto hacia el club era seguir adelante y asumir este nuevo reto en mi carrera. De igual manera, darle la oportunidad a Lampard de cumplir con su rol y tomar decisiones. Para mí, en la vida hay que creer e intentar, porque si no lo haces no sabes si podrás lograrlo o no, eso fue lo que yo hice”.



Ahora, seguramente, los hinchas entenderán más claramente qué fue realmente lo que sucedió, pues en un principio varios consideraron el adiós del brasilero como una traición.