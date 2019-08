La cifra de Paul Pogba que genera molestias en los hinchas del United

El empate frente a Wolverhampton dejó muchas dudas respecto al nivel real de Manchester United, que tiene el objetivo principal de llegar a la Champions League para la próxima temporada y sueña con realizar una mejor campaña que la anterior en este año de competencia, donde muchos aseguran que no se reforzó bien.



Y uno de los más cuestionados luego del partido frente a los ‘wolves’ fue Paul Pogba, cuyo futuro no está asegurado y de quien todavía se habla mucho cuando se piensa en el mercado de pases, teniendo en cuenta que es una de las grandes obsesiones que tiene Zidane para reforzar a su Real Madrid y que, en el último encuentro, falló un penal que le hubiera dado el triunfo a los de Solskjaer.



Y aunque esta última es una situación que a cualquier futbolista le puede ocurrir, lo cierto es que hay un dato de ‘Opta’ que deja en muy mala posición al volante francés, teniendo en cuenta que según esa información, es él futbolista que más ha fallado penales desde el inicio de la temporada anterior, con un total de cuatro ejecuciones fallidas y sumando más que cualquier otro jugador en la competencia.



El dato, seguro que no gustará nada a los aficionados del United, quienes saben que Pogba es el futbolista más costoso del plantel, por el que más dinero ha pagado el club y un jugador que saben que no ha ocultado sus deseos de marcharse ahora que el club se encuentra en un posición difícil y no levanta cabeza desde hace un buen tiempo.