Sufre Guardiola: baja sensible del City para el derbi contra el United

El próximo sábado se disputará el derbi de Manchester entre el City y el United, por la fecha 16 de la Liga Premier de Inglaterra, en el Etihad Stadium, la casa del primero. Para ese encuentro el equipo ‘ciudadano’ dirigido por Pep Guardiola no contará con el argentino Sergio Agüero, por lesión.

El delantero argentino no se ha recuperado de una lesión muscular que sufrió durante el choque contra el Chelsea del 23 de noviembre. Agüero quedó afectado de un muslo lo que le llevó a perderse los empates contra el Shakhtar Donetsk en Liga de Campeones y el Newcastle de la pasada semana en la Premier.



Guardiola avanzó que el delantero argentino no estará disponible para el partido de este martes contra el Burnley y que es muy probable que no se recupere hasta después del derbi contra el United.