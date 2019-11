El optimista pronóstico sobre la recuperación de André Gomes

Marco Silva, entrenador del Everton, dejó abierta la posibilidad de que André Gomes, que sufrió una fractura del tobillo derecho, vuelva a jugar esta temporada. El centrocampista sufrió una terrorífica lesión el pasado domingo ante el Tottenham Hotspur y tras pasar por quirófano se encuentra ya en casa, aunque sin un plazo de recuperación determinada.

"Todo ha ido muy bien y esperamos verle de nuevo esta temporada No es fácil dar una fecha exacta para su vuelta, pero en nuestra mente y en la del equipo médico, es posible", explicó el técnico portugués.



La entrada que provocó la lesión de Gomes, realizada por Heung-min Son, le costó al coreano la expulsión, pero este martes la Federación inglesa de fútbol decidió quitarle la tarjeta roja al jugador asiático.



Además, Son, que marcó este miércoles un doblete en Liga de Campeones, dedicó su primer gol a Gomes, pidiendo perdón ante las cámaras.

Gomes, que salió el martes del hospital después de una operación que el club calificó de "exitosa", mandó hoy un mensaje de tranquilidad a los aficionados, a los que agradeció el apoyo recibido.



"Ya estoy en casa con mi familia y me gustaría agradecerles el apoyo, los mensajes y la energía positiva que me han mandado", dijo el centrocampista.