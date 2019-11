Le cobraron: el recuerdo de las duras palabras de Mourinho a Tottenham

José Mourinho fue confirmado como entrenador de Tottenham este miércoles, luego de mucho tiempo sin estar al frente de algún equipo. Sin embargo, muchos no dudaron en recordar como el portugués había rechazado a los spurs, además, realizó unas polémicas declaraciones sobre el equipo.

En el año 2007 fue el mayor candidato para llegar al club londinense, luego de su salida de Chelsea. No obstante, no acepto porque se encontraba suspendido de la Liga Inglesa. "No podía ir. No podía entrenar en Inglaterra durante dos años", contó en aquel entonces.



Posteriormente, en el año 2015, volvió a rechazar al que ahora es su nuevo club luego de afirmar que por su amor a Chelsea jamás dirigiría a Tottenham. "No podría coger el trabajo porque quiero demasiado al Chelsea y a sus seguidores", aseguró de manera controversial.

Ahora 'Mou' llega al banquillo de los spurs, luego de casi un año sin estar al frente de algún equipo profesional, y en su primer día ya ha generado polémicas gracias a su pasado 'blue'.