Giggs se refirió a la posible salida de Pogba de Manchester United

Consciente de la situación de Manchester United y sabiendo de la posibilidad que existe de que Paul Pogba abandone la institución para irse a Real Madrid, Ryan Giggs se refirió al presente del equipo, teniendo en cuenta que también actuó como técnico interino y que toda su carrera futbolística la realizó en Old Trafford, por lo que es una voz autorizada para hablar de esto.



“Creo que Manchester United necesita más volantes. Si Pogba se va el equipo deberá cambiar su forma de jugar, el eje del equipo se modificará y, obviamente, necesitas algo más de calidad en esa parte de la cancha”, arrancó diciendo el galés quien actualmente se desempeña como entrenador de la selección de su país.



“A ti te puede gustar o no la forma en que juega Pogba, pero cuando veas el equipo el domingo o en la siguiente semana te darás cuenta de que los volantes que tenemos son pocos y no tenemos demasiada calidad. Ese es el problema”, sentenció desde su lugar.



Con el mercado de pases cerrado el pasado jueves 8 de agosto, Manchester United ya no tiene posibilidad de reemplazar a Romelu Lukaku, un jugador importante y de experiencia para el club inglés, por lo que la salida del futbolista francés sería un golpe duro para un grupo joven que tiene como objetivo llegar a la Champions League de la próxima temporada y cumplir un buen papel en la Premier.