“¿Merece la pena jugar fútbol sin espectadores?”: Guardiola opinó

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no está a favor de que se disputen partidos sin público, según explicó en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles con el Arsenal por Premier League.



"Es algo que ya ha pasado en Italia y en España y que terminará pasando aquí. Tenemos que preguntarnos si merece la pena jugar al fútbol sin espectadores. Hacemos nuestro trabajo para la gente, pero si ellos no pueden venir, ¿qué sentido tiene?", dijo el entrenador español al ser preguntado por la amenaza del coronavirus en el fútbol inglés.



PEP 💬 Si la UEFA dice que tenemos que jugar sin espectadores lo haremos. Me encantaría jugar con aficionados. Si va a pasar durante mucho tiempo no tiene sentido. Pero la salud es lo más importante. Que las cosas mejoren en cada país día a día. — Manchester City (@ManCityES) March 10, 2020

"Haremos lo que tengamos que hacer, pero no me gustaría jugar sin público", dijo Guardiola quien reiteró su apoyo a lo que decidan las autoridades locales.



El Gobierno británico dijo este lunes que no hay planes de cancelar ni posponer eventos deportivos, pero esta decisión podría variar en las siguientes semanas en función de la propagación del coronavirus.



El Manchester City afronta ahora tres partidos seguidos en el Etihad Stadium. Este miércoles se medirán al Arsenal, en partido aplazado por la final de la Copa de la Liga, el fin de semana al Burnley, y la próxima semana al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.