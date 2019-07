Guardiola olvidó a Messi y eligió al jugador más talentoso que vio

Guardiola prepara a su Manchester City para la temporada 2019-2020 y un jugador con el que se emociona la hincha citizen es el joven Phil Foden, de 19 años.

El joven inglés ha hecho toda su carrera en las inferiores del club. Fue protagonista de las categorías menores y también estuvo entre los convocados de la selección de Inglaterra.

En la última temporada anotó 7 goles en 36 partidos y esperan que en la que está por comenzar se mantenga como un jugador con ritmo de juego.

En una rueda de prensa de este viernes, fue el mismo Guardiola quien llenó de elogios al jugador y se olvidó de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia.

"Lo he dicho muchas veces en ruedas de prensa, pero tal vez no lo haya dicho delante de él. Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador. Foden tiene todo para convertirse en uno de los mejores jugadores. Su único problema es que a veces su entrenador no lo pone en el once inicial. Esperemos que en el futuro eso pueda mejorar", explicó el entrenador.