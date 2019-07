Harry Maguire ya dejó claro a Leicester que quiere ir a Manchester

Aunque no se sabe qué decisión tomará Harry Maguire, lo que está claro es que el defensor inglés de 26 años y que actualmente juega en Leicester, se convertirá en el zaguero más costoso del mundo superando lo que pagó Liverpool por la llegada de Virgil Van Dijk por cinco millones de euros, pues sin importar a dónde llegue, el pago para su transferencia sería de 90 millones.



Con base en ello, Maguire ya comunicó a sus compañeros y al cuerpo técnico del club su decisión de abandonar la institución, algo que no cayó tan bien en su actual equipo, pero que también resulta importante teniendo en cuenta el alto valor que se pagaría por el jugador y las opciones para un equipo que desde su título no volvió a lograr ubicarse en puestos de privilegio.



En principio, ambos equipos no habían alcanzado los 80 millones de euros, por lo que Leicester había asegurado que el futbolista era intransferible teniendo en cuenta sus necesidades de contar con él y la importancia que tiene en el equipo de Brendan Rodgers. Sin embargo, cuando la oferta se acercó a los 90 millones las condiciones cambiaron y parece que se espera una disputa en Manchester por quién se quedará con el jugador.



Y aunque los últimos rumores afirmaban que Maguire estaba más cerca de Manchester United, convirtiéndose en el segundo jugador más costoso del plantel, detrás de Paul Pogba, lo cierto es que la aparición de Manchester City en el horizonte complica la negociación pues el futbolista sueña con jugar nuevamente la Champions League.



Lo único claro, entonces, es que el futbolista ya dijo que se quiere ir, pero no dejará el estadio King Power a menos que cualquiera de los dos clubes llegue a una cifra récord.