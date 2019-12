Confesión a lo Mourinho: ¿por qué vivía en un hotel en Manchester?

José Mourinho, el recientemente fichado como nuevo técnico del Tottenham, está listo para enfrentar a su antiguo equipo y en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles el portugués no tuvo reparos en reconocer que en su paso por el Manchester United, vivió en el lujoso hotel Lowry debido a su mala destreza en las labores del hogar.

Además, el entrenador portugués reconoció que se fue a vivir al hotel porque su familia no quiso desplazarse de Londres. "Sería infeliz si estuviera solo en una casa", explicó Mourinho. "Tendría que limpiar y no quiero; tendría que planchar y no sé cómo y tendría que cocinar y lo único que sé hacer son huevos fritos y salchichas".



"Si estuviera solo en un apartamento sería mucho más difícil", agregó Mourinho, quien estuvo viviendo en ese hotel entre 2016 y 2018, lapso en el que dirigió a los 'red devils'.