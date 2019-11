Klopp ataca a UEFA: 'Son demasiados partidos, nadie quiere hablarlo'

Liverpool está harto. Y no es el único. El rpecio del éxito es,c ada vez más, una sobrecarga de partidos que ni los clubes más poderosos del mundo pueden gestionar.

Y lo ha hecho público Jurgüen Klopp, entrenador campeón de la Champions League, para quien el calendario está fuera de toda proporción: "Es obvio, son demasiados (partidos). Todos los que estamos en este mundo lo sabemos. Nadie quiere tocarlo, nadie quiere hablar de ello. Entonces la UEFA decide hacer la Liga de Naciones y que los futbolistas jueguen un par de partidos más", se quejó.



El tema se discute porque Liverpool no ha podido definir una fecha en la que pueda enfrentarse a Aston Villa por los cuartos de final de la Copa de la Liga, precisamente por culpa de un calendario que atraviesa, en la fecha señalada, el Mundial de Clubes.



Obviamente, se trata de un compromiso al que el campeón europeo acudirá con su equipo de gala, lo que obligaría, para cumplir con el calendario, a usar una nómina completamente alterna en la Copa, a lo cual se niega rotundamente el DT: "No podemos dejar jugadores aquí para la Copa de la Liga. Tenemos dos encuentros en un período corto de tiempo y no es como si pudiéramos ir a Catar con solo 11 jugadores", dijo.



"La gente dice que se necesitan equipos más grandes, pero este juego no está hecho para plantillas más grandes. Ahora mismo hay un desequilibrio entre el número de jugadores en la plantilla y las competiciones que se juegan y una brecha respecto del descanso que los chicos necesitan", se quejó el alemán.



El entrenador, que cuenta entre sus aliados por esta molestia con otros entrenadores de renombre mundial como Pep Guardiola, Ernesto Valverde y Zinedine Zidane, deseó que algún día los directivos del fútbol mundial armen los calendarios"pensando en los jugadores y no solo en sus bolsillos".