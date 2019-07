Klopp habló de Bale: ¿aprovechó para enviar un mensaje a Real Madrid?

Liverpool no ha tenido grandes partidos de pretemporada pero aun así su entrenador se muestra tranquilo respecto a lo que viene y pese a los rumores que indicaban un posible interés del club en el galés Gareth Bale, el mismo Jurgen Klöpp se encargó de aclarar la realidad de los mismos, aprovechando el espacio para lo que pareció un mensaje a Real Madrid.



En primera instancia Klopp se tomó el trabajo de responder a Paul Ince, quien había sugerido la llegada del jugador de Real Madrid: “Estos fantásticos futbolistas (Ince) tienen extrañas ideas. Yo los respeto demasiado, pero ellos muchas veces dicen cosas porque otras personas se los dicen. Bale es jugador de Real Madrid y si sale del club seguramente será una transferencia costosa y que implica demasiados gastos”.



“Es un grandísimo jugador, me gusta mucho su forma de jugar, pero no se trata de él. Tienes que formar un equipo y un equipo no es una colección de individualidades, ellos tienen que trabajar de manera conjunta”, continuó diciendo Klopp a los micrófonos de ‘SkySports’ enviando, de cierta manera un mensaje a Real Madrid.



Así que prosiguió: “Liverpool es un proyecto de largo plazo. El equipo está bien y si me preguntan si habrá dificultades, diré que es probable. Las habría si trajéramos uno, dos o tres jugadores y aunque no diré que no nos moveremos en este mercado de pases, creo que aún queda bastante tiempo. La gente siempre está pensando en traer, pero no piensa en lo que ya hay”.



Para concluir, Klopp también se refirió a la situación financiera del club, mostrándose consciente del presente del equipo: “Muchas veces hay que poner calma, pensar, pagar las deudas que hay y llevar una vida tranquila, así se puede vivir en una casa durante un tiempo y luego construir otra completamente nueva”.