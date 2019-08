La declaración de Klopp que desconcertó a los hinchas de Liverpool

Luego de una gran temporada en la que ganó la Champions League con Liverpool y terminó en el segundo lugar de la Premier League, el técnico alemán Jurgen Klopp se convirtió en uno de los más reconocidos del mundo y de su país, en donde fue condecorado por la revista ‘Sport Bild’, que le entregó el galardón como entrenador del año.



De igual manera y en diálogo con la revista, Klopp lanzó una declaración que desconcertó a los hinchas de Liverpool, quienes tienen al alemán como uno de sus grandes ídolos luego de una campaña en la que estuvo muy cerca de coronarse por duplicado al ganar tanto en Europa como en Inglaterra, donde Manchester City terminó quedándose con el título de la Premier.



“Espero continuar así, pero en dos o tres años no sé qué va a pasar. Tal vez me retire”, aseguró el entrenador, quien ya había hablado de este tema en una ocasión y volvió a recordarlo, dejando en claro que puede ser una de las posibilidades.



Sin embargo, sin dar mayor trascendencia al tema, prosiguió hablando y se refirió a la llegada de Coutinho a Bayern Múnich: “Es un muy buen jugador y un gran tipo. Nos resistimos a venderlo, pero el Barcelona nos obligó a venderlo con semejante cifra de dinero. Suena extraño pero no lo podíamos pagar pues ya hemos gastado el dinero que obtuvimos por él”.



Y concluyó: “Es un jugador que puede cambiar cada juego. Es una gran transferencia para el Bayern y la Bundesliga”.