Cambio en el arbitraje de la Premier League para la próxima temporada

La Premier League fue una de las primeras ligas en el mundo en incorporar la tecnología de la línea de gol para su arbitraje y ahora, luego de múltiples pruebas, está lista para seguir avanzando e incluiría al VAR para su próxima temporada.



El certamen, considerado como el mejor del mundo por una gran cantidad de personas, aspira a que el video le ayude a definir las jugadas confusas y a evitar los grandes errores, sin embargo, también aspira a que el juego mantenga la misma dinámica y a que no haya demasiadas interrupciones.



“Estamos listos para la implementación del VAR para la próxima temporada, además creo que los hinchas quieren ver y evitar esos errores obvios que muchas veces se presentan, algo que no significa que no quieran que el juego mantenga su dinámica”, aseguró Richard Masters, director ejecutivo de la FA a ‘Sky Sports'.



“Muy probablemente en la Premier League no vean tantos jueces revisando las jugadas al costado del campo en la zona de revisión, tal como sucede en otras ligas. El VAR tiene que ser operado según los lineamientos de la IFAB, pero aspiramos a que ayude a corregir las decisiones polémicas o erróneas y a que no interrumpa la rapidez y el ritmo de juego de la Premier League, esos son nuestros dos objetivos primordiales”, finalizó Masters.