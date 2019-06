La preocupación de Roberto Martínez por el futuro de Romelu Lukaku

El entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, se refirió a la posible salida del delantero Romelu Lukaku de Manchester United. El jugador, quien apenas anotó 12 goles en la temporada de Premier League, no sabe si seguirá en el equipo de Old Trafford, por lo que su técnico en el equipo nacional mostró su preocupación por el hecho.



“Ambas partes necesitan encontrar una solución y que esta decisión sea la correcta. Si tanto ‘Rom’ como Manchester United quieren un cambio, es cuestión de encontrar el club apropiado. Pero si el destino del jugador es el de desempeñar un rol importante en la institución, seguro que el estará en condiciones de asumirlo”, aseguró Martínez a ‘Sky Sports’ Inglaterra.



En abril, el representante de Lukaku había afirmado que el futbolista decidiría su futuro al final de la temporada y aunque el atacante fue la segunda opción para Solksjaer, teniendo en cuenta que Rashford se quedó con el puesto de titular, los doce goles anotados teniendo en cuenta los pocos minutos disputados, le dan al delantero el lugar 12 en efectividad dentro de la Premier League.



Con base en ello, el club no quiere dejar ir a un jugador de tanta experiencia, pero sabe que el futbolista tampoco está dispuesto a ser suplente, por ese motivo la posibilidad de un traspaso a la Serie A toma fuerza y aunque no hay nada en firme por ahora, seguramente que Inter no tardará en realizar una oferta, tal como lo afirma el mencionado medio británico.