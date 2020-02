El exBarcelona que le dice no a Messi en la Premier: no tiene físico

Desde que en España estalló el escándalo de una posible mala relación de Lionel Messi con algunos directivos del Barcelona, y con el director deportivo Eric Abidal, en Inglaterra el Manchester City ha sonado como el equipo que podría aprovechar para contratar al argentino y llevarlo a la Premier League.



No es para menos, los ‘citizens’ tienen mucho dinero para invertir y a Pep Guardiola, quien lo entrenó en el equipo catalán, para convencer a la ‘Pulga’.



Sin embargo, apareció un exfutbolista del Barcelona, con mucha experiencia en el fútbol inglés, pues jugó en Arsenal y Chelsea, para bajarle el dedo a la posible llegada de Messi a la Premier, aconsejándole al City que no haga semejante inversión.



Es así como el francés Emmanuel Petit dijo no a Messi en Inglaterra. “Honestamente, no creo que sea adecuado para la intensidad de Inglaterra. No le gusta que lo cierren y le peleen. En España, está protegido”, aseguró el excampeón del mundo en 1998 al diario ‘Mirror’.



“Sería un placer para los fanáticos ingleses verlo, pero no veo por qué un club como el Manchester City, por ejemplo, contrataría a Messi a los 32 o 33 años”, añadió.



Luego, Petit dio una razón muy fuerte para que Messi no llegue a la Premier, y lo comparó con Cristiano Ronaldo. “Messi no es Cristiano Ronaldo. Físicamente, no es la misma máquina. CR es un monstruo pero, a los 32 años, Messi solo tiene uno o dos años más jugando al más alto nivel”, indicó.