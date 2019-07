Los Pochettino se quedan en Tottenham: Maurizio firmó su contrato

Mauricio Pochettino es uno de los personajes más queridos en Tottenham luego de una temporada de ensueño para el club de Londres. De la mano del argentino los ‘spurs’ llegaron a la final de la Champions League, dieron la sorpresa en el torneo y fueron uno de los equipos clasificados a la siguiente temporada gracias a una buena presentación en la Premier.



Y aunque esto fijó un gran vínculo entre el apellido y el equpo, ahora este nexo será mayor teniendo en cuenta que Maurizio, hijo menor del entrenador, firmó su primer contrato como profesional y con apenas 18 años hará parte del Sub 23 de la institución londinense, dando un paso importante en su idea de triunfar en el mundo del fútbol.



Maurizio, nacido en España y quien en 2017 de unió a la disciplina del equipo inglés, estuvo acompañado de su padre en este momento especial, siendo el segundo de los hijos de Mauricio que se vincula al club (Sebastiano, el hijo mayor, hace parte del cuerpo técnico y acompaña a su padre en la dirección del primer equipo).



Partiendo de esto, se podría decir que la familia se quedará a vivir en Tottenham y aunque no sabe qué les depare la presente temporada, lo cierto es que si el rendimiento de los dos hijos del ex futbolista es tan bueno como lo ha sido hasta ahora el de su padre al frente de un equipo que no se refuerza en exceso, la huella y el vínculo entre la familia y el club será cada vez más grande.