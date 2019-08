Leicester no cede ante los deseos del United y no deja ir a Maguire

Aunque Manchester United está dispuesto a pagar una cifra cercana a los 90 millones de euros por llevarse al defensor Harry Maguire, propiedad de Leicester, el club dueño del pase del futbolista no parece estar seguro de dejarlo ir de manera tan sencilla como lo pretenden los diablos rojos.



Y aunque Ole Gunnar Solskjaer asegura que están bien con los dos refuerzos que ha sumado su equipo, lo cierto es que hay afán tanto por parte del entrenador como por parte del equipo de Old Trafford, pues la lesión del marfileño Eric Bailly, quien tendrá de cuatro a seis meses de recuperación, obliga a la institución del norte de Inglaterra a conseguir un defensor central lo antes posible.



Y mientras los clubes negocian, pero no llegan a ningún acuerdo, el futbolista ya mostró su desacuerdo con la decisión de impedir su partida, por lo que no estará disponible para el próximo partido amistoso de Leicester frente a Atalanta en casa de Leicester, uno de los últimos amistosos del club de Brendan Rodgers donde se empezará a delinear el equipo titular.



Con esta situación pendiente por resolver y aunque el jugador parezca dispuesto a no jugar mientras no se defina en dónde jugará, los zorros aprovechan la necesidad de Manchester United, le exigen hasta 95 millones de dólares y aseguran que si no se alcanza la cifra que ellos piden, nadie se marchará de la institución que juega en el Power King Stadium.