Solskjaer quiere renovación en Manchester United y el apuntado es Pepe

La situación del volante francés Paul Pogba aún no se resuelve, pero mientras tanto Manchester United no deja de moverse y apunta a una renovación joven del equipo luego de una mala campaña que lo dejó, nuevamente, por fuera de la Champions League del próximo año competitivo y muy lejos del título de la Premier.



Partiendo de esto y luego de que se confirmara que Harry Maguire, defensor central de Leicester está muy cerca de llegar al club, el nuevo refuerzo sería el francés Nicolas Pepe, un destacado extremo que ha brillado en la Ligue 1 y con el que las negociaciones estarían muy avanzadas para que llegara a Old Trafford.



Pepe es uno de los jugadores cuyo nombre más suena en diferentes equipos de Europa teniendo en cuenta su gran proyección, sin embargo, sería el United el club que finalmente se quedaría con sus servicios luego de una millonaria oferta, cercana a los 80 millones de euros bajo los cuales Lille no se negaría a la negociación.



A Manchester United todavía le quedan algunas posibilidades en el mercado teniendo en cuenta que podría salir de dos de sus jugadores más costosos, el mencionado Pogba, que interesa a Real Madrid y Juventus, así como el belga Romelu Lukaku, una de las prioridades de Inter y del técnico del equipo italiano, Antonio Conte.