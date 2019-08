Ya no solo es cuestión de Dybala y Lukaku: apareció un tercer jugador

Mientras Manchester United y Juventus siguen negociando por el intercambio entre Romelu Lukaku y Paulo Dybala, un tercer jugador habría aparecido en escena pensando en continuar reforzando el ataque del equipo de Old Trafford y aprovechando que, de momento, las relaciones entre los clubes son buenas.



Mario Mandzukic sería el tercero en discordia de este cambio que también involucraba algo de dinero. El croata, variante de ataque para la ‘Vecchia Signora’ quiere tener más minutos y cumple con las características a las que apunta Ole Gunnar Solskjaer, siendo un ‘9’ de área con potencia y capacidad de brillar en el juego aéreo.



De momento la situación está enfocada en Dybala y Lukaku, pero mientras Manchester United y el argentino acuerdan algunos términos del contrato, principal inconveniente que se ha presentado para finalizar la transacción pues el belga Lukaku está dispuesto a viajar a Turín cuanto antes, ahora habrá que esperar la palabra del atacante croata.



Dybala ya se habría reunido con Maurizio Sarri para organizar los temas de su salida y entender las consideraciones del técnico, sin embargo, no está completamente convencido de llegar a Inglaterra, un lugar en el que además de que no se le garantizan minutos, el jugador apenas podría disputar la Europa League, certamen que no está entre sus objetivos.



Así que habrá que esperar las últimas negociaciones, pero, en los próximos días, seguro habrán noticias.