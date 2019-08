Más problemas para Özil: dos hombres detenidos frente a su casa

Tras el intento de asalto sufrido hace algunas semanas y luego de ser excluido de la concentración de Arsenal por cuestiones relacionadas con su seguridad, los problemas para el alemán Mesut Özil no paran, pues dos hombres fueron detenidos y acusados de delitos contra el orden al frente de su casa.



La situación de Özil en Londres no es sencilla y aunque el futbolista permanece tranquilo pese a los últimos problemas con la ley que ha tenido, lo cierto es que más allá de su pobre nivel futbolístico, este tipo de situaciones lo perjudican y generan algo de temor por lo que pueda pasar con el alemán.



Aunque en principio se pensaba que los dos detenidos no tenían nada que ver con incidente en el que el alemán se vio envuelto junto a Sead Kolasinak, posteriormente la policía londinense reveló que la realidad era que estos dos sujetos son acusados por el altercado en el que se encontraban presentes los dos futbolistas.



“Dos hombres han sido acusados en virtud de la Sección 4a de la Ley de Orden Público después de un incidente en Camden el jueves 8 de agosto. Ferhat Ercan, de 27 años, y Salaman Ekinci, de 27, fueron acusados el 9 de agosto después del incidente y deben comparecer en la corte de magistrados de Highbury Corner el 6 de septiembre“, dice el comunicado policial.



Pese a ello, el jugador aseguró que este tipo de cosas no lo afectan y está listo para ser convocado para el próximo partido de Arsenal, que se enfrentará a Burnley el próximo sábado y luego de un mercado de fichajes bastante movido espera estar peleando por el título de la Premier League y por el de la Europa League, pues en la temporada pasada no consiguió su cupo a Champions.



Los dirigidos por Unai Emery arrancaron con pie derecho su participación en la Premier y derrotaron en condición de visitante a Newcastle por 1-0 con gol de Pierre Emerick Aubameyang.