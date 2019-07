Tras la partida de Lookman este sería el nuevo compañero de Yerry Mina

Moise Kean fue una de las grandes apariciones del fútbol italiano durante la última temporada y el delantero, quien hasta llegó a la selección de su país, ahora podría abandonar la Serie A para llegar a otra gran liga y seguir sumando minutos, algo que no es tan sencillo en caso de permanecer en el plantel de la ‘Vecchia Signora’.



Con base en ello, el futbolista estaría muy cerca de llegar a Everton, equipo en el que juega el colombiano Yerry Mina y que busca a un delantero luego de la salida de Ademola Lookman, quien fue transferido a Leipzig y dejó un lugar en la zona ofensiva de los ‘toffees’, puesto que podría ser ocupado a la perfección por Kean.



Las condiciones de Juventus para dejar ir a su figura serían el pago de 40 millones de euros y una cláusula de recompra, la cual ha sido pedida por el equipo de Turín en caso de realizar cualquier negocio, situación que no ha bajado el interés de varios clubes pero que Everton no tendría mayor problema en aceptar.



Con base en ello, todo estaría encaminado para que Kean, más conocido como ‘tractor’ arribe a la Premier League, buscando brillar como lo ha hecho hasta ahora y ganar más minutos en condición de titular de un equipo que aunque no es protagonista, quiere volver a aparecer en los primeros lugares del certamen.