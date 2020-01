Chelsea se durmió y Newcastle lo dejó con las manos vacías

El Chelsea se marchaba del estadio Saint James Park con un punto en el bolsillo cuando Isaac Hayden, en el último minuto del tiempo añadido, marcó el gol del triunfo del Newcastle United (1-0). Los 'Blues' se fueron con las manos vacías de su visita al campo del Newcastle y, aunque retienen su cuarta plaza en la Premier League, se pueden ver amenazados por el Manchester United, que visita este domingo al líder, el Liverpool.

El 0-0 no se rompió en los noventa minutos, con pocas ocasiones claras para ambos bandos. Frank Lampard sigue apostando por los más jóvenes y planteó un once inicial con jugadores como Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi y Reece James.



El Newcastle alineó una defensa de cinco y aguantó las embestidas del Chelsea, que tuvo una de las ocasiones de gol más claras en las botas de Willian en la segunda parte. Pese al pobre bagaje ofensivo del Newcastle, que no disparó a puerta hasta el minuto 60 de encuentro, a las 'Urracas' pareció valerles el punto.



Tammy Abraham, en los últimos diez minutos, pudo acabar con la sequía en el marcador, pero, tras regatear al portero, se quedó sin ángulo y tiró la pelota al lateral de la red. El marcador siguió sin moverse y cuando el Chelsea se había cansado de poner balonazos al área del Newcastle, Hayden, casi con el tiempo cumplido, aprovechó una asistencia de Allan Saint-Maximin para hacer el primero tras un córner mal defendido por el Chelsea.



Los 'Blues', tras 23 jornadas, son cuartos, con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester United, que tiene un partido menos. El Newcastle cuenta con 29 unidades y está siete por encima de la zona de descenso.