Piénsenlo bien colombianos: la dura norma que impuso Premier League

El Reino Unido ha dispuesto, como la mayoría de países de Europa, una cuarentena obligatoria para todos sus ciudadanos y ha radicalizado sus normas para luchar contra la expansión del coronavirus covid-19.

Eso, por supuesto, incluye a los futbolistas y a sus familias, quienes en su mayoría están respetando el aislamiento y haciendo rutinas de entrenamiento en sus casas.



Sin embargo, la Premier League no correrá riesgos y por eso ha anunciado las más duras medidas en esta emergencia, que deben ser segudidas al pie de la letra por Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jefferson Lerma, José Izquierdo y Steven Alzate, los colombianos que compiten allí.



Tal como reporta el diario The Mirror, los jugadores que abandonen el país durante la crisis del coronavirus no tendrán permitido regresar cuando el fútbol regrese y los partidos, pase lo que pase, continuarán sin ellos.



Ese es uno de los siete puntos incluidos en un plan elaborado por el asesor médico de la máxima categoría del fútbol inglés, Mark Gillett.



También se les pedirá a los clubes que proporcionen una lista de todos los jugadores autoaislados y que alienten a esos jugadores a no pasar tiempo con nadie que consideren perteneciente a grupos que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19.



The Mail Online informa a su turno que se incluye también la necesidad de modificar el comportamiento del personal involucrado en todas las escalas de la Premier y minimizar el contacto de entrenamiento en tierra cuando sea posible.



La Premier League está suspendida hasta el 30 de abril próximo, por lo menos, y el debate en términos deportivos sigue girando sobre si declararla finalizada, con Liverpool como campeón, o no.