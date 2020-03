Al estilo Messi-Cristiano: Épicas batallas de antaño en la Premier

En entrevista con la prensa inglesa, Rio Ferdinand reveló algunas anécdotas sobre la fuerte rivalidad que había en la Premier League por el título de máximo goleador, entre 2001 y 2006.



Según el ex-Manchester United, su colega Ruud Van Nistelrooy vivía un partido aparte cada fecha buscando ser el artillero del campeonato local. Ahora bien, su mayor problema era que, por aquel entonces, Thierry Henry brillaba en el Arsenal y no cedía terreno en materia de goles.



Precisamente, Ferdinando contó una divertida historia al respecto: “Después de un partido, Van Nisteelrooy llegó al vestuario y acabábamos de ganar por 3-1 o 4-1. Él había anotado un gol pero miró la TV y moviendo la cabeza exclamó un ‘Ohhh’. Le pregunté que si todo estaba bien y me respondió que no pasaba nada”.



El zaguero no se quiso quedar con la intriga y le preguntó a un compañero si sabía lo que le ocurría al holandés: “Me dijo que Ruud solo había anotado un gol mientras que Henry había hecho dos, entonces él estaba desolado porque había marcado un gol menos. Había anotado un gran gol y dio una gran asistencia pero aún así estaba decepcionado”.



Y cerró Ferndinand, en medio de risas: “Han habido grandes rivalidades en la historia y precisamente los grandes jugadores necesitan esas peleas”.