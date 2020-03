Nueva caída del Liverpool: Chelsea lo deja fuera de competencia

El majestuoso Liverpool de Jürgen Kloop visitó Londres para enfrentarse al Chelsea F.C. por la quinta ronda de la FA Cup, en esta ocasión volvió a perder con un resultado de 2-0, si bien, fue un duelo bastante parejo, los dirigidos por Frank Lampard, fueron más efectivos dejando por fuera al Liverpool de la FA Cup.

Liverpool con una nómina mixta, se fue en desventaja al minuto 13 con gol de Willian en complicidad con el arquero español Adrián. Sería Ross Barkley quién pondría el sello final a la derrota del los ‘reds', pues con una jugada individual desde la mitad de cancha, el volante británico sentenció el marcador con un potente disparo, en el que el arquero Adrián no tuvo oportunidad de reacción.

Con esta nueva derrota, el equipo del condado de Merseyside encadena dos caídas consecutivas, dejando escapar el invicto en la Premier League y quedando por fuera de competencia en la FA Cup. Esta vez Kloop no dispuso de su arquero titular Alisson, ni de dos de sus volantes centros habituales y además dejó por fuera a Salah y Firmino, quienes entrarían en el segundo tiempo, quizás un poco tarde para revertir el marcador.

Este nuevo traspié del Liverpool frente al Chelsea, deja en duda la supremacía del conjunto inglés sobre los demás equipos, dejando ver nuevas debilidades que quizás en partidos pasados, sus rivales no habían logrado identificar. El gran beneficiado con esta caída fue el conjunto londinense al mando de Lampard, ya que con esta victoria no solo avanza de ronda en la FA Cup, si no que le sirve de embrión anímico a un plantel que tiene de frente un partido de vuelta por los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Bayern de Múnich y una lucha por los puestos de clasificación a torneos internacionales en la Premier League.