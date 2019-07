Solskjaer salió a apagar los rumores sobre la supuesta salida de Pogba

El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, se mostró confiado en que el meta español David de Gea firmará próximamente un contrato de larga duración con el club de Old Trafford, a la vez que dijo que no se había recibido oferta alguna por el francés Paul Pogba.

En una conferencia de prensa celebrada en Perth (Australia), donde la plantilla se encuentra concentrada y disputará un amistoso el próximo sábado contra el Perth Glory, Solskjaer señaló que "David ha estado negociando en verano y pensando en su contrato, así que es de esperar que se arregle pronto". "He dicho muchas veces lo afortunado que soy por tenerlo en la portería, así que esperamos que se quede aquí por muchos años", indicó el nórdico sobre el portero internacional madrileño, que llegó al United en 2011 procedente del Atlético de Madrid.



Así mismo, negó que en el club se hubiera recibido oferta alguna por el volante francés Paul Pogba, teóricamente pretendido por grandes clubes como el Real Madrid o la Juventus. "Es un gran tipo. Nunca ha habido ningún problema. Tiene un corazón de oro", señaló Solksjaer, quien apuntó que "los agentes hablan todo el tiempo, pero no hay oferta de ningún club, es todo lo que se puede decir sobre este asunto".



"Lo que sí diré es que Paul nunca se ha puesto fuera del equipo, siempre ha querido jugar, siempre ha dado lo mejor de sí mismo. Paul nunca ha sido una preocupación para mí. Cuando está en el campo trabaja duro. Es un verdadero profesional", aseveró el noruego, quien también negó que hubiera habido tensión en un entrenamiento entre el galo y Jesse Lingard.



Por otro lado, Solksjaer se mostró esperanzado en que el chileno Alexis Sánchez, que se retiró lesionado en el partido por la tercera plaza de la Copa América contra Argentina, no tenga problemas para reincorporarse tras las vacaciones como estaba previsto. "No creo que sea nada importante la lesión de Alexis. Cuando vuelva en tres semanas será cuando nosotros regresemos de la gira. Espero que esté en condiciones para entrenar con normalidad", dijo.