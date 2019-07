Pep y el dardo a los jugadores que no están felices en su equipo

Pep Guardiola habló sobre la situación actual de su equipo y fue claro al enviar un mensaje contundente a los jugadores que no están felices con su estadía en el club. Leroy Sané es uno de esos futbolistas que quiere salir y aún no se ha definido su movimiento, por esto, el entrenador mandó un dardo contundente al futbolista alemán.

Manchester City el Bayern Múnich han estado en negociaciones por Leroy Sané durante el mercado de fichajes. La dificultad de este traspaso ha hecho que el talentoso delantero no se sienta a gusto en el equipo.



Esta incomodidad ha sido vista por Pep Guardiola y su mensaje a estas actitudes fue muy claro: "Queremos gente que esté feliz aquí. Vamos a ayudarle de la mejor manera que sabemos. He hablado diez veces con el club para decirles que aquí quiero gente que esté contenta y sino, que se vayan".



La puerta de salida está abierta para cualquier jugador que quiera irse. Leroy Sané no está contento con su suplencia en el equipo y sabe del interés del Bayern. Sin embargo Guardiola también sabe de la calidad del futbolista y quiere contar con un delantero de sus condiciones.



"Él y todo el mundo sabe que es difícil por la calidad que tenemos. Él tiene unas cualidades especiales que son difíciles de encontrar en todo el mundo", añadió Guardiola.



Por último, Sané quiere irse del equipo y su salida del equipo ha sido un dilema, debido a que el precio que exige el Manchester City es de más de 100 millones de euros y el Bayern Múnich no está seguro de pagar una cifra tan alta por dicho futbolista.