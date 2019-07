No más preguntas sobre rumores: así contestó Pochettino a la prensa

Pese a no hacer contrataciones en los dos últimos mercados de pases, Tottenham sigue demostrando que con los jugadores que tiene le basta y así lo dejó claro durante esta pretemporada con los resultados que ha logrado. Sin embargo, luego de la partida de Kieran Trippier otro de los que podría seguir sus pasos es Danny Rose, quien se marcharía a otro club inglés.



Con base en ello, tras la victoria de Tottenham frente a Real Madrid en la ‘Audi Cup’ al técnico le preguntaron por las contrataciones y el posible futuro de Rose, a lo cual respondió de manera tajante y hasta un poco graciosa.



“No estoy a cargo de esto, no sé nada de la situación de mis jugadores. Solo los entreno e intento que cada uno de ellos de lo mejor de sí. Este tipo de asuntos, lo que sucederá, lo que no sucederá, ventas y compras de jugadores, extensión de contratos o no extensión, creo que son cosas que no están en mis manos. Este tipo de asuntos están en manos del club y de Daniel Levy, yo por ahora entreno el equipo de la mejor forma posible”, sentenció el argentino.



“Si yo manejara esto, probablemente el club debería cambiar la descripción de mi labor, porque actualmente dice que yo soy entrenador y dirijo al equipo. No es algo sobre lo que yo deba trabajar, es una pregunta para el club. Probablemente el club ha pensado en cambiar la descripción de mis labores, no lo sé”, agregó.



Luego, en un tono un poco más tranquilo concluyó: “Obvio, soy el jefe, elijo la estrategia de juego, el tipo de entrenamiento a realizar, la mentalidad que quiero que los jugadores tengan y la filosofía, todo eso es mi deber, pero de otro tipo de cosas, también estoy seguro de que yo soy el entrenador”.