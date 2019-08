No le gustó nada: así atacó Guardiola por declaraciones de Klopp

Pep Guardiola, técnico español del Manchester City, respondió a las declaraciones de su primer rival de la temporada, el entrenador del Liverpool Jurgen Klopp, que afirmó que su rival siempre gasta 200 millones de euros por temporada y le recordó que su equipo "nunca camina solo". A dos días de la disputa del primer título de la temporada en Inglaterra, la Community Shield que enfrenta al Manchester City con el Liverpool, el dardo de Klopp encontró respuesta de Guardiola que se mostró molesto.

"¿Si me molesta lo que dijo? Por supuesto que no me gusta y que me molesta porque no es cierto que gastemos 200 millones en cada mercado de fichajes. No es verdad", respondió Guardiola antes de lanzar un dardo de vuelta a Klopp.



"Es el Liverpool y nunca caminarás solo, no es un equipo pequeño, es el Liverpool" Guardiola explicó la razón por la que tras su llegada al Manchester City hubo que hacer grandes desembolsos y recordó el que hizo el Liverpool la pasada temporada para ganar la Liga de Campeones.



"En la última temporada gastamos 17 millones en un solo jugador. Hace dos temporadas gastamos mucho porque cogí un equipo con diez u once jugadores de más de 30 años. Había que hacerlo, pero no podemos gastar 200 millones cada temporada y por ejemplo el Liverpool gastó más de 200 la última temporada y esta no lo puede repetir. Es lo mismo", sentenció.