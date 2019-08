¡A Real Madrid nadie le dice que no! Vuelve a la carga por Paul Pogba

El futuro de Paul Pogba aún no es claro, pues de manera oficial continuará con el Manchester United, sin embargo, el Real Madrid no parece desistir en la idea de contratar al francés Paul Pogba, pues es un pedido expreso del técnico tricampeón de Champions League, Zinedine Zidane.



La entidad de Old Trafford anunció que no seguiría negociando la salida de Pogba, una vez se cerrara el mercado de pases en Inglaterra el pasado ocho de agosto. Sin embargo, equipos como Juventus y Real Madrid aún insisten para llevarse al mediocampista. Según ‘Times’, el conjunto merengue estaría dispuesto a lanzar una ultima ofensiva, con tal de satisfacer las necesidades de ‘Zizou’.



No cabe duda que el joven de 26 años sería un refuerzo de garantías para el Real Madrid, a pesar de tener en sus filas a grandes baluartes como Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro. La directiva de equipo blanco entiende que tiene que hacer todo lo necesario para mejorar la plantilla y sacudirse del fracaso de la temporada 2018-19, que no dejó un solo título en las arcas del club.