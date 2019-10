En trepidante clásico, Liverpool remontó y repitió dosis a Tottenham

Tottenham fue a la casa de Liverpool con un DT discutido por su mala campaña en la Premier League y con la necesidad de robar puntos ante el super líder. Se ilusionó, pero otra vez, como en la final de la Champions League, sucumbió y sufrió una derrota 2-1.



Tottenham presentó al colombiano Dávinson Sánchez como central desde el inicio y su partido, salvo un par de errores, fue correcto. No así el de su equipo, que fue incapaz de defender la ventaja y perdió, con remontada incluida.



Habían pasado solo 50 segundos de juego y Kane ya castigaba en Anfield, donde la gente apenas terminaba de cantar su sentido ‘You will never walk alone’: un remate de Son pegó en un defensor, se estrelló en el palo y en el rebote apareció, como toca, el goleador para poner el 0-1 parcial.



A los 23 de nuevo perdonó Tottenham en un gran remate de Eriksen al que esta vez no pudo llegar Kane.



Tuvo el empate Salah en un tremendo remate de afuera a los 26 minutos al que voló el arquero y en el rebote de nuevo achicó perfecto Gazzaniga contra su palo: ¡arquerazo!



Siguió su show el portero en el cabezazo perfecto del gigante Van Dijk y de nuevo al intento de media distancia de Alexander-Arnold que rechazó con los puños: en media hora ya había méritos suficientes para coronarlo figura del clásico de la Premier.



Mané desperdició a los 30 cuando su cabezazo salió desviado y salvó el portero el peligroso rechazo de Dávinson en el área a los 37 minutos. Pedían mano del colombiano al cierre del primer tiempo que no era y se perdía la opción del local de igualar la cuenta antes del descanso. Faltaba el aire en un partido jugado a 100 kilómetros por hora.







El complemento, como se esperaba, tendría más vértigo: lo tuvo Fimino de cabeza y en la respuesta, cuando sacó Son al arquero Allison, su remate lo devolvió el travesaño. ¡Increíble!



Y esa suerte a aprovechó Henderson a los 51, cuando apareció por la derecha y soltó un remate cruzado que superó a Dávinson y a quien, hasta ese momento, parecía imbatible: el arquero Gazzaniga. Y era lo justo: Eran 13 remates locales por 5 visitantes.



Quiso aumentar la cuenta Salah pero de nuevo encontró bien ubicado al portero a los 54 minutos. Un error de Dávinson le dio espacio al intento de Firmino, pero era la noche del arquero y la pelota se le atascó oportunamente entre las piernas. Al 59 de nuevo estuvo donde tocaba para el cabezazo de Wijnaldum.



Era tal la presión que ya debía caer el segundo gol rojo: fue a los 75 minutos, cuando una falta en el área contra Mané terminó en el gol de penalti de Salah que de pronto cambió todo el panorama, pues Tottenham se fue encima y Liverpool, descaradamente, se refugió para defender su triunfo, sabiendo que Manchester City acechaba.



Y al cierre, a los 92, salvó Allison el remate seco de Son, sin dar rebote y luego Alderweireld lo volvió a probar de cabeza sin éxito... No en vano es el mejor arquero del mundo.



El tiempo pasó en favor del local, que respiró en el liderato y dio un paso más hacia su meta innegociable de ser campeón de la Premier League.