Sabor colombiano en 'Boxing Day': Tottenham remonta contra Brighton

Con el alivio de una remontada meritoria del Tottenham frente a un débil Brighton, que a pesar de todo llegó a amenazar, comenzó el tradicional 'Boxing Day' en Inglaterra.

La nota definitiva era la presencia de jugadores de Selección Colombia desde el pitazo inicial: Dávinson Sánchez era titular en el local y Steven Alzate, en el visitante.



A los 24 anulaban por un fuera de lugar, justo pero al fin fuera, la jugada de gol de Harry Kane que habría adelantado al Tottenham.

Una molestia total se sintió en el banquillo, donde Mourinho maldecía env arios idiomas, más aun cuando al minuto 36 un balón cruzado llegó con cierta libertad al área y a la cabeza de Webster para adelantar al visitante, que en rigor jugaba mejor.



A los 39 recibía Dávinson la tarjeta amarilla que n entendió, pues al entrar al área tuvo la precaución de no pasar de un forcejeo normal para no tocar a su rival.



Bajo la lluvia arrancó el complemento y Kane esta vez no falló, pues tras una gran jugada de Moura tuvo la fortuna de estar justo donde tocaba para atrapar un rebote y, en doble intento, finalmente decretar el 1-1 de la tranquilidad.



Pero Mourinho quería ganar y apostó por el talento de Eriksen y Lo Celso para recuperar dominio y ‘punch’ en el medio y así fue recuperando orden el Tottenham hasta llegar a otra celebración.



A los 72 minutos, un pase brillante de Eriksen, que bajó Aurier para Dele Alli, acabó en una definición exquisita, arriba e inalcanzable para el portero, quien apenas hizo vista. Se consolidaba la remontada y Mourinho celebraba sus aciertos en los cambios, aunque pocos entiendan el poco espacio que les da a los talentosos…



Al final se ilusionó en vano Brighton sin poder contener a un equipo con más nómina, solidez y recurso, que pudo ganar más largo sinos e cansa Kane y define mal la opción que tuvo al minuto 89. Claro, el colombiano Alzate también salvaba a su equipo del tercero instantes antes del pitazo final.



Triunfo de Dávinson y Tottenham y alivio en la Premier antes del cierre oficial del 2019, que será este fin de semana.