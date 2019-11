¿Termina ciclo de Guardiola en Inglaterra? Dicen que analiza ofertas

El ciclo de Pep Guardiola podría estar a punto de terminar, según la información proveniente del Reino Unido.

El diario The Mirror asegura que el entrenador del Manchester City podría terminar en enero de 2020 y no en 2021, como está firmado su vinculación con el club y deja en el aire la posibilidad de que haya firmado una cláusula que le permita interrumpir el contrato en cualquier momento.



Según la fuente, los términos del vínculo entre el entrenador y el equipo son absolutamente privados e inclusive su salario es parte de la especulación, pues se dice que gana cerca de 25 millones de euros por temporada, pero ninguna fuente del club se hace cargo de la información.



Los rumores sobre su salida tienen tintes profesionales y personales. En el primer rubro, se dice que Guardiola ha visto de frente la imposibilidad de vencer a Liverpool en la actual temporada de la Premier League y que, con la plantilla que tiene, no ve tan viable lograr la anhelada Champions League.





Does Pep Guardiola have Man City contract escape clause? Mystery surrounds manager's deal https://t.co/2wtnAcqtZX pic.twitter.com/JDUyKySBIy — Mirror Football (@MirrorFootball) November 16, 2019



Se dice que mantiene contacto directo con la directiva del Bayern Múnich y que es uno de los tres candidatos para relevar a Niko Kovac (junto a Tuchel y Eirc ten Hag) y desde Italia se le relaciona frecuentemente con Juventus.



Pero Guardiola tendría otra razón más persona: según The Mirror, su familia no vive feliz en Manchester y ya su mujer, Cristina, y su hija menor se mudaron a Cataluña, donde ella atiene sus negocios personales de moda.