Sarri no será la única baja de Chelsea para la próxima temporada

La salida de Maurizio Sarri de Chelsea también se reflejó en un cambio casi total del cuerpo técnico del equipo de Londres y entre ellos está un exjugador del club, Gianfranco Zola. El exfutbolista, que regresó de la mano del DT italiano, saldría para continuar su carrera como técnico aunque esto no se dará en Juventus.



Zola, tenía contrato por un año como asistente técnico y aunque Chelsea quiere que se quede, su rol sería lejos del fútbol, pues la opción es que asumiera como embajador de la institución y esto no le gusta al excompañero del ‘Tino’ Asprilla, quien luego de volver a un banco de suplentes, no quiere volver a alejarse del mismo.



Con base en lo anterior, el italiano dejaría la institución de la capital inglesa en los próximos días, buscando un nuevo equipo que le dé la oportunidad de estar cerca de los jugadores y por qué no, de asumir nuevamente como entrenador.



Los cambios siguen en los grandes equipos europeos y mientras Juventus y los italianos ya encontraron a sus nuevos entrenadores, ahora es Chelsea el que busca un nuevo rumbo, mientras todos los rumores y según dicen medios como ‘Sky Sports’, los esfuerzos de la dirigencia, apuntan a Frank Lampard.