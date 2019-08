Solskjaer se mantiene firme en su idea respecto a Pogba: 'Se queda'

Aunque el mercado de pases no se ha cerrado, lo visto en los últimos días daría a entender que Paul Pogba permanecerá en Manchester United y que ni Real Madrid ni Zinedine Zidane tendrían a su ansiado volante.



Y es eso mismo lo que cree Ole Gunnar Solskjaer, quien en su última rueda de prensa previa al partido que jugará el United con Wolverhampton, aseguró que está seguro que Pogba permanecerá en el club y que aunque siempre será un jugador pretendido por otros clubes, él momento de él es ahora, por lo que se quedará en Old Trafford.



“No tengo ningún tipo de dudas sobre Paul. Para mí, él se va a quedar. Todo lo que se dice de Paul siempre tiene incógnitas y no ha habido una rueda de prensa en la que no tenga que responder una pregunta respecto a él, sin embargo, si hablan con él verán que el ochenta por ciento de lo que dice es que disfruta la forma en que está jugando”, remarcó.



Con base en ello habrá que esperar qué sucede en las siguientes dos semanas, pues aunque esta sería otra prueba que comprobaría que el futbolista se quedará, al menos por una temporada más, lo cierto es que con Real Madrid no se sabe y Zidane quiere seguir sumando volantes para su equipo.