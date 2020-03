Lacazette y el VAR a favor del Arsenal: sigue la buena racha en liga

El Arsenal de Mikel Arteta consiguió su quinta victoria en los últimos seis partidos gracias a un tanto de Alexandre Lacazette que inicialmente fue anulado por fuera de juego y al que rescató el VAR. El francés, suplente habitual en el conjunto londinense, inclinó con su tanto a un West Ham United (0-1) metido en problemas y que cada vez está más cerca de las posiciones de descenso.



Aunque el Arsenal de Arteta juega mejor, le siguen creando mucho peligro de la nada. En la primera parte, el West Ham, sin hacer mucho le llegó con tres claras oportunidades que se materializaron con un disparo al palo, un pase de la muerte fallido y un mano a mano de Haller que salvó el portero alemán Leno.



Aunque movía bien la pelota en el medio, el Arsenal tenía problemas en los tres cuartos de cancha para hacer daño a la meta de Fabianski. Solo un remate de cabeza de Sokratis al larguero inquietó a los 'Hammers' en los primeros 45 minutos. Pero el empate era insuficiente para el

Arsenal, que necesita sumar de tres en tres para tener alguna opción de clasificarse para la Liga de Campeones.



Eliminados ya de la Liga Europa, los 'Gunners' solo avistan la posibilidad de volver a la máxima competición continental a través del cuarto puesto de la Premier. Se pusieron en marcha y Nketiah dispuso de un balón filtrado por Bukayo Saka al que respondió abajo Fabianski.



No fue hasta los últimos diez minutos que el Arsenal consiguió tirar la resistencia 'Hammer'. Un disparo desde la frontal tocó en un defensa y le quedó a Mesut Özil. El alemán la mató de cabeza y Lacazette remachó a portería. Sin embargo, el linier anuló la jugada por fuera de juego. El VAR lo revisó y tras unos minutos de tensa espera, determinó que Özil no estaba en posición antirreglamentaria y el gol era legal.



El 1-0 fue suficiente para un Arsenal que no pierde en Premier League desde el pasado 29 de diciembre y que ya es noveno con 40 puntos, a tres de los puestos de Liga Europa. El West Ham es décimo sexto, con 27 puntos, los mismos que el Watford y el Bournemouth, que abre las posiciones de descenso.