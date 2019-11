Preocupación por Mina en Inglaterra ¿podrá jugar contra Tottenham?

Everton no contará con su principal carta defensiva, el defensor Yerry Mina, debido a que no logró recuperarse de una lesión en su rodilla derecha que le impide actuar en el partido contra Tottenham en la fecha once de la Premier League.

De esta manera se pierde la posibilidad de ver el duelo entre los centrales titulares en la Liga de Inglaterra, pues seguramente Mauricio Pochettino tendrá en cuenta como titular al colombiano Davinson Sánchez.



Por parte de Yerry Mina, la ausencia en este partido le corta la posibilidad de sumar su partido número 12 de la temporada y seguir afianzándose como titular en la zaga defensiva de Everton, que se encuentra en la posición 16 y está muy cerca de las posiciones del descenso.