Apuestas futbolísticas fecha Fifa y jornada dos de la Liga II-2019

El fútbol de selecciones llega a su fin en el 2019, por esto, la fecha Fifa tendrá varios partidos interesantes para los amantes de este deporte. Por otro lado, el fútbol colombiano sigue su camino para conocer a los dos finalistas del actual torneo.



Miércoles 13 de noviembre

Liga colombiana

Tolima vs. Atlético Nacional

Uno de los mejores partidos de la segunda fecha de los cuadrangulares será entre Nacional y Tolima, un duelo que ha venido mostrando su calidad en los últimos años. Este compromiso marcará la tendencia de lo que podría pasar en el grupo A.



Para este compromiso, las apuestas en BETPLAY estarán bastante parejas, Tolima mantendrá un 2.60 y Nacional un 2.85, mientras que el empate tendrá un 3.10.

El historial reciente de enfrentamientos entre pijaos y antioqueños deja una tendencia a resaltar, y es que Tolima ha sacado una ventaja importante en sus últimos diez duelos por Liga.

6 victorias para Tolima

4 victorias para Nacional



Deportivo Cali vs. Santa Fe

Luego de la derrota frente a Alianza Petrolera, Deportivo Cali tendrá la misión de sumar sus primeros tres puntos en condición de local frente a un Santa Fe en gran alza futbolística.



Este compromiso mantendrá bastante igualdad en las apuestas para BETPLAY, sin embargo, el Cali tendrá un ligero favoritismo con un 2.02 de pago, mientras que Santa Fe tendrá un 3.80.



Los últimos duelos entre ambos equipos dejan al Deportivo Cali con una ventaja contundente, debido a que su saldo en los diez últimos juegos por Liga lo respaldan para el inmediato compromiso.



5 victorias para Cali

2 victorias para Santa Fe

3 empates





Jueves 14 de noviembre

Liga colombiana

Cúcuta Deportivo vs. Junior

El duelo de perdedores de la primera fecha del grupo A tendrá al Junior y al Cúcuta en búsqueda los primeros tres puntos que los dejen como serios candidatos a la final de la Liga II-2019.



Para este partido, BETPLAY tendrá los siguientes valores en sus apuestas: 2.50 para el Cúcuta, 2.95 por el empate, y 3.05 para el Junior.



Recientemente, Junior y Cúcuta han jugado dos partidos en el presente año, uno terminó en empate y el otro en victoria del cuadro barranquillero.

Estos dos duelos son los más vigentes, debido a que el equipo motilón pasó algunos años en la segunda división, sin embargo, doce partidos se jugaron en esta década entre ambos clubes:



5 victorias para Junior

5 empates

2 victorias para Cúcuta



América de Cali vs. Alianza Petrolera

El cierre de la segunda jornada de los cuadrangulares será entre América y Alianza. El cuadro escarlata viene de perder en su visita a Santa Fe, y los de Barrancabermeja vienen motivados por su victoria frente al Cali.



Este compromiso tendrá un claro favoritismo en las apuestas para el América, equipo que tendrá un 1.82 de pago por monto invertido, mientras que Alianza mantendrá un 4.70.



Este enfrentamiento no tiene muchos partidos jugados, han sido ocho duelos entre ambos clubes, los cuales marcan un claro favoritismo del América de Cali.



5 victorias de América

2 empates

1 victoria de Alianza



Viernes 15 de noviembre

Amistosos internacionales

Brasil vs. Argentina

El mejor partido de la fecha Fifa será entre dos de las selecciones más grandes, Brasil y Argentina. Este compromiso estará marcado por el regreso de Lionel Messi a la Albiceleste, y la ausencia de Neymar por lesión.



Este importante duelo tendrá los siguientes valores en las apuestas para BETPLAY: 2.35 a favor de Brasil, 3.05 por Argentina, y 3.35 por el empate.



En esta década, Brasil y Argentina se han enfrentado en nueve ocasiones por amistosos internacionales y estos han sido los resultados:



5 victorias de Brasil

1 empate

3 victorias de Argentina



Por último, cabe resaltar que Brasil viene de ganar la Copa América 2019 dejando en el camino a Argentina en las semifinales con un marcador de 2-0.



Colombia vs. Perú

Luego de la dura caída por 3-0 frente a Argelia en la pasada fecha Fifa, la Selección Colombia volverá a jugar doble fecha de amistosos internacionales. Estos duelos contarán con el regreso de James Rodríguez a la Tricolor.



El duelo contra Perú tendrá a Colombia como favorita para quedarse con la victoria en las apuestas deportivas de BETPLAY. La Tricolor tendrá un 2.10, mientras que Perú mantendrá un 3.50.



En esta década, Colombia y Perú han jugado en tres ocasiones por amistosos internacionales, partidos que han terminado en dos empates y una victoria para La Tricolor. Por otro lado, en Copa América también se han jugado tres duelos dejando una victoria para los incas, una para los cafeteros y un empate.





Sábado 16 de noviembre

Eliminatoria Eurocopa

Rusia vs. Bélgica

Uno de los partidos más llamativos de la fecha de eliminatorias a Eurocopa 2020, será entre Rusia y Bélgica, dos selecciones con grandes jugadores y opciones de clasificar a dicho campeonato.



Los valores de las apuestas estarán repartidos de la siguiente forma para BETPLAY: 3.70 para Rusia, 1.95 para Bélgica, y 3.75 por el empate.



El primer partido jugado entre sí en las eliminatorias terminó 3-1 a favor de Bélgica, sin embargo, la localía puede ayudar a los rusos a conseguir un buen resultado. Por otro lado, han sido tres los duelos entre sí esta década: uno en el mundial de Brasil que terminó 1-0 a favor de los belgas, y otros dos amistosos que terminaron con un empate y una victoria nuevamente para los de Bélgica.