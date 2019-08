Apuestas fubolísticas sábado 24 y domingo 25 de agosto

Liga Colombiana

Sigue la actividad en fútbol colombiano e internacional, y con esto llegan los pronósticos y tendencias para los apostadores en BETPLAY. La fecha 8 de la Liga II-2019, Premier League, Liga de España, Bundesliga y el regreso de la Serie A de Italia serán los eventos de este fin de semana.



Junior vs. Once Caldas

​

Un partido atractivo recibirá el estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior y Once Caldas son garantía de buen fútbol y emociones para los asistentes a dicho compromiso.



BETPLAY no podía faltar con sus pronósticos para este partido: la victoria de Junior dejará un 1.95 al valor apostado, por su parte el Once Caldas tendrá un 4.30. Por otro lado, el empate manejará un 3.15 sobre el monto realizado.



En el historial reciente, Junior tiene una ventaja marcada en sus últimos cinco partidos de local en la ciudad de Barranquilla

4 victorias para Junior

1 victoria para Once Caldas

Con respecto a sus últimos cinco enfrentamientos en la Liga del fútbol profesional colombiano, Junior ha dominando recientemente:

3 victorias para Junior

2 victorias para Once Caldas



Millonarios vs. Deportivo Cali

​

​Uno de los partidos más atractivos de la octava fecha de la Liga será entre Millonarios y Deportivo Cali, dos equipos que luchan en la parte alta de la tabla por ser líderes.

Ppara este compromiso, BETPLAY tendrá los siguientes valores para las apuestas: 2.05 para una victoria de Millonarios, y 3.80 veces al valor apostado por el Deportivo Cali. El empate mantendrá un 3.20 en las apuestas.



La tendencia de este compromiso es la victoria de Millonarios, debido a que el Deportivo Cali no gana en el estadio El Campín desde el año 2013. En el reciente historial, el cuadro embajador no pierde hace seis partidos contra el club azucarero.



4 victorias de Millonarios

2 empates

En el historial reciente, la igualdad marca la diferencia. Por este motivo, el empate debe entrar en consideración para este partido:

3 empates

1 victoria para Millonarios

1 victoria para Cali



Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

​

Una nueva edición de clásico antioqueño llega para la octava fecha de la Liga II-2019. Nacional y Medellín viven momentos futbolísticos importantes y este compromiso promete buen fútbol.



BETPLAY tendrá como favorito para este compromiso a Atlético Nacional, una victoria del conjunto verdolaga dejará con 2.20 al monto apostado. Por otro lado, si Medellín gana, el apostador recibirá el 3.35 de su apuesta, mientras que el empate mantendrá el 3.20.



La tendencia de este compromiso es que Atlético Nacional se lleve la victoria ante su hinchada. El saldo del cuadr verdolaga jugando como local en los últimos diez partidos es el siguiente:

8 victorias para Nacional

1 empate

1 victoria para Medellín

Por otro lado, los últimos diez partidos entre Medellín y Nacional en la Liga dejan con una ventaja mínima al cuadro verdolaga:

4 victorias para Nacional

3 empates

3 victorias para Medellín



Rionegro vs. Santa Fe

​

Rionegro y Santa Fe se enfrentan en un duelo de equipos necesitados. Ambos clubes parten en el fondo de la tabla y la crisis hace que la necesidad de los tres puntos incremente.



Sin excepción, BETPLAY tendrá los siguientes valores para este compromiso: 2.50 veces para la victoria de Rionegro, 3.00 si gana Santa Fe, y 3.05 el empate.



La tendencia de este compromiso se mantiene muy igualada, ya que el saldo en los cinco últimos juegos de local de Rionegro frente a Santa Fe deja lo siguiente:

2 victorias para Santa Fe

2 victorias para Rionegro

1 empate



De igual forma, los últimos cinco partidos en la Liga del fútbol profesional colombiano mantiene también una igualdad marcada en resultados:

3 empates

1 victoria para Santa Fe

1 victoria para Rionegro







América de Cali vs. Envigado

​

América de Cali recibe la visita de Envigado en el estadio Pascual Guerrero. El cuadro escarlata tiene la misión de seguir en la parte alta de la tabla, pero delante tendrá un rival de gran nivel.



Para este partido, BETPLAY tiene como favorito para quedarse con los tres puntos al cuadro vallecaucano, por esto, la victoria de América pagará 1.75 veces el monto de la apuesta. Por otro lado, si Envigado gana, el apostador se llevará 5.75 veces lo apostado, y el empate tendrá el 3.15.



Este duelo plantea un claro favoritismo del América por sus jugadores e historia, sin embargo, desde el regreso del cuadro escarlata a Primera División, Envigado ha sido superior.

3 victorias de Envigado

1 empate

1 victoria para América



Premier League

Liverpool vs. Arsenal

La jornada de la Premier League empieza con un duelo importante, Liverpool recibe al Arsenal en el estadio de Anfield. Este partido promete goles y emociones por los grandes jugadores que habrá en cancha.



Para dicho enfrentamiento, BETPLAY planta al Liverpool como favorito, dándole un 1.50 en el valor de la apuesta. Por otro lado, Arsenal tendrá un 6.25 de monto, y el empate manejará un 4.90.



En temas de historial reciente, el Liverpool ha pasado por encima del Arsenal. El saldo de enfrentamiento de ambos equipos en sus últimos 10 partidos es el siguiente:

4 victorias para Liverpool

5 empates

1 victoria para Arsenal

De igual forma, Liverpool no pierde ace seis partidos en casa contra el Arsenal, dejando un saldo más que positivo en el estadio de Anfield:

3 victorias para Liverpool

2 empates



Manchester United vs. Crystal Palace

​

El Manchester United tuvo un buen arranque de temporada de la mano de Ole Gunnar Solskjaer. El cuadro Red Devil tendrá la visita del Crystal Palace, equipo que no empezó de gran forma la Premier League.



BETPLAY tendrá los siguientes valores en apuestas para este partido: 1.38 para una victoria del Manchester United, 9.50 si el Palace logra ganar en Old Trafford, y un 5.10 por el empate.



Los números recientes entre ambos equipos no mienten, Manchester United ha sido superior y el saldo de sus últimos cinco encuentros en Old Trafford lo certifican:

4 victorias para Manchester United

1 empate

Por otro lado, sus últimos enfrentamientos en la Premier League también dejan al conjunto dirigido por Solskjaer con una posición de ventaja

4 victorias para Manchester United

1 empate



Bournemouth vs. Manchester City

​

Luego de un partido bastante difícil contra el Tottenham, Manchester City debe recuperar los tres puntos que dejó ir en condición de local contra el Bournemouth.



Dicho compromiso se plantea muy desequilibrado, por esto, BETPLAY tiene los siguientes valores para los apostadores: 15.00 veces el valor de la apuesta si gana Bournemouth, 1.21 si lo consigue el Manchester City, y un 7.50 por el empate.



Este partido tiene una clara tendencia, Manchester City ha logrado ganarle a Bournemouth en sus ocho enfrentamientos en la Premier League desde el ascenso de dicho para la temporada 2015/16. Apostar por el equipo de Pep Guardiola es sin duda una certeza por el aplastante historial entre ambos clubes.





Serie A de Italia

Parma vs. Juventus

​

El regreso de la Liga de Italia tendrá un duelo entre equipos tradicionales en el fútbol de dicho país, Parma recibe la visita del poderoso campeón, Juventus. El equipo dirigido por Maurizio Sarri empieza un nuevo camino tras la destituación de Massimiliano Allegri de la Vecchia Signora.



Sin duda alguna, Juventus no ha sido campeón ocho veces seguidas de casualidad. Por esto, BETPLAY tiene los siguientes valores para los apostadores: 10.50 si el Parma consigue una sorpresiva victoria, 1.33 si Juventus hace lo suyo, y un 5.10 por el empate.



Dos han sido los enfrentamientos recientes de ambos equipos, debido a que el Parma pasó más de tres años fuera de la Serie A de Italia. Si nos remontamos a los juegos de la pasada temporada, un empate y una victoria de la Juventus marcó sus enfrentamientos.



Si tomamos en cuenta los cinco partidos del Parma como local de la temporada 2014/15 hacia atrás, los resultados son los siguientes:

2 victorias para Parma

2 empates

1 victoria para Juventus



Fiorentina vs. Napoli

​

A pesar de que la Fiorentina tuvo una mala temporada 2018/19, el partido contra Napoli es uno de los mejores en esta primera jornada de la Serie A de Italia.



Dicho enfrentamiento estará cubierto por BETPLAY con los siguientes valores para los apostadores: 4.85 para Fiorentina, 1.75 si el Napoli consigue una victoria, y un 3.70 por el empate.



En el historial reciente de enfrentamientos entre ambos clubes, el equilibrio se ve marcado. Los últimos cinco juegos en Serie A dejaron el siguiente saldo:

2 victorias para Napoli

2 empates

1 victoria para Fiorentina

Por otro lado, los últimos resultados en casa para la Fiorentina contra el Napoli no han sido los mejores:

3 empates

1 victoria para Fiorentina

1 victoria para Napoli







Liga de España

Real Madrid vs. Valladolid

​

El Real Madrid tendrá su primer partido de la temporada ante su hincha en el estadio Santiago Bernabéu. El Valladolid será su rival en la segunda jornada de la Liga de España.



Sin duda alguna, el Real Madrid es el favorito para quedarse con este compromiso, por esto BETPLAY trae los siguientes valores: 1.20 de pago al monto apostado por el conjunto merengue, 12.00 por el Valladolid, y 7.00 por el empate.



Este compromiso se plantea muy desequilibrado en el reciente historial de compromisos entre ambos equipos en la Liga de España:

4 victorias para Real Madrid

1 empate

Desde la temporada 1999/00, el Real Madrid no pierde un juego como local contra el Valladolid en la Liga de España. Cabe resaltar que el cuadro visitante ha pasado por varios descensos en el fútbol español.



Leganés vs. Atlético de Madrid

​

El Atlético de Madrid, equipo que recibió una renovación importante luego de la partida de varios jugadores importantes, visitará al Leganés en la segunda fecha de la Liga de España.



Este compromiso tiene como gran favorito a los dirigidos por Diego Simeone, sin embargo, BETPLAY no los pone muy alejados: 5.40 de pago por la victoria de Leganés, 1.80 si el Atlético gana, y un 3.20 por el empate.



Han sido seis compromisos entre ambos clubes en la Primera División del fútbol español en la historia, estos partidos han dejado al Atlético de Madrid como claro dominador, debido a que el Leganés aún no ha podido ganarle al conjunto colchonero:

3 victorias para Atlético

3 empates



Barcelona vs. Real Betis

​

Este compromiso es llamado a ser uno de los mejores de la jornada de la Liga de España, Barcelona recibe al renovado Betis, equipo que se reforzó de buena forma para la temporada.



El favoritismo del Barcelona está marcado y por esto, BETPLAY maneja los siguientes valores: 1.25 para Barcelona, 10.00 si el Betis logra ganar, y un 6.55 por el empate.



Cabe recordar que el último juego en el Camp Nou entre ambos equipos terminó con un sorpresivo 3-4 a favor del Betis. Sin embargo, el historial reciente de juegos en Barcelona deja lo siguiente:

4 victorias para Barcelona

1 victoria para Betis

Por otro lado, sus últimos cinco partidos en la Liga de España también deja en la parte de arriba al Barcelona:

3 victorias para Barcelona

1 empate

1 victoria para Betis





Bundesliga

Schalke 04 vs. Bayern Múnich

​

Uno de los mejores partidos de la fecha en la Bundesliga será el del Schalke 04 contra el Bayern Múnich. El equipo dirigido por Niko Kovac viene de un sorpresivo empate de local contra el Hertha Berlín, resultado bastante complicado para el conjunto bávaro.



Para este compromiso, BETPLAY tiene como favorito al Bayern Múnich, dándole un 1.36 en el pago para el apostador, por otro lado, el Schalke tendrá un 8.00, y el empate un 4.90.



Este duelo tiene un favorito marcado, el Bayern Múnich, debido a que hace 17 partidos entre sí no pierde contra el Schalke 04. Los resultados de los últimos cinco partidos en Bundesliga lo certifican:



4 victorias para Bayern Múnich

1 empate

De igual forma, los últimos cinco partidos de visitante del conjunto bávaro contra el Schalke marcan una tendencia importante:

4 victorias para Bayern Múnich

1 empate



Liga MX

Tigres vs. América

​

Uno de los mejores partidos de la jornada en el fútbol mexicano tendrá a Tigres UANL y América de México en un auténtico clásico de los últimos años.



Este compromiso tendrá mucha paridad, por esto, BETPLAY lo refleja en los valores de las apuestas: 2.04 para una victoria de Tigres, 3.30 por el empate, y si América gana, el apostador se llevará 3.25 veces lo invertido.



El historial reciente de enfrentamientos de ambos equipos en la Liga MX deja mucha paridad. Los cinco últimos partido entre sí han quedado de la siguiente forma:



2 victorias para Tigres

1 empate

2 victorias para América

Si tomamos en cuenta los últimos resultados entre ambos equipos cuando Tigres ha sido local, América sale perjudicado en este ámbito:

3 victorias para Tigres

1 empate

1 victorias para América