Apuestas deportivas lunes 12 de agosto al viernes 16 de agosto

Las mejores ligas del mundo han vuelto y con ello, las emociones de las apuestas deportivas en BETPLAY. Esta semana contará con varios compromisos atractivos, los cuales dejarán muy buen fútbol a los aficionados a este deporte.

Ronda previa de la Champions League

Porto vs. Krasnodar

​

Tras la victoria obtenida en condición de visitante, Porto se planta como favorito para avanzar a la siguiente fase de la Champions League. El gol de Sergio Oliveira deja el cuadro portugués con todos los pergaminos para obtener la clasificación.



En BETPLAY, la victoria del Porto entrega 1.56 veces el valor del monto apostado para dicho enfrentamiento. Por otro lado, si gana Krasnodar, la apuesta pagará 5.30 veces dicho valor. Por su parte, el empate será de 4.10.



Los últimos resultados del Porto no han sido los mejores, una derrota en el inicio de la Liga de Portugal, otra caída frente al Mónaco en amistoso, lo dejan con un saldo del cual no debe fiarse.



Ajax vs. PAOK Salonika

​

El empate 2-2 en condición de visitante deja al Ajax con la ventaja de obtener la clasificación a la próxima ronda de Champions League en Ámsterdam frente a su hinchada.



Para dicho enfrentamiento, BETPLAY dará los siguientes valores a las apuestas: una victoria del Ajax pagará 1.37 veces el monto apostado. Si el PAOK logra ganar, el pago será 8 veces a la apuesta, mientras que el empate se mantiene en 4.60.



Este compromiso tiene historia en la tercera ronda previa a la Champions League. Han sido tres las eliminatorias jugadas entre ambos equipos en esta década: 2010/11, 2016/17 y 2019/20. Estos compromisos han dejado con la clasificación al Ajax, sin embargo, los resultados no han sido abrumadores:



4 empates

1 victoria para Ajax

​



Super Copa de Europa

Liverpool vs. Chelsea



El ganador de la Champions League se enfrenta al ganador de la Europa League en un duelo con todo el tinte del fútbol inglés. Liverpool y Chelsea jugarán por primera vez en la historia para definir este título.



Para este importante partido, Betplay entrega un 1.60 al valor de la apuesta en caso de que el Liverpool gane. Por otro lado, el Chelsea se planta como el rival más débil del partido y por este tendrá un 5.80 en las apuestas. El empate en dicho compromiso dará un 4.10 a valor apostado.



Sin duda alguna, el presente del Liverpool es mucho mejor que el de Chelsea. La salida de Eden Hazard y la imposibilidad de fichar nuevos jugadores ha dejado al cuadro dirigido por el mítico Frank Lampard sin mucho poderío. Por otro lado, los de Anfield han mantenido su base que los ha llevado a dos finales seguidas de Champions League.



El historial entrega un pronóstico muy equilibrado para este partido, ya que ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones en una sede neutral para definir títulos.



2004/05: final de la Copa de la Liga ganó el Chelsea

2006: Community Shield ganó el Liverpool

2011/12: FA Cup ganó Chelsea



Por otro lado, los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos en competiciones europeas fueron en la década pasada:



2008/09: avanzó el Chelsea a semifinales

2007/08: avanzó el Chelsea a la final

​

Para terminar, los últimos cinco juegos en Premier League entre ambos equipos han dejado el siguiente saldo:



1 victoria para Liverpool

3 empates

1 victoria para Chelsea













Liga de España

Athletic de Bilbao vs. FC Barcelona

​

El inicio de la Liga de España tendrá un partido de alto calibre, el Barcelona probará en su arranque al Athletic en condición de visitante. La duda para este partido será si el cuadro culé cuenta con Lionel Messi, quien se encuentra lesionado.



Para este partido, BETPLAY marca un 5.00 para los que apuesten por una victoria del Athletic, mientras que, si la decisión pasa por el Barcelona, el pago será de 1.65 veces el monto de lo apostado. El empate marca un 3.90 para este compromiso.



Cabe resaltar como dato curioso que el Barcelona y el Athletic también abrieron la Liga de España en la temporada 2015/16, en un partido que dejó como vencedor al conjunto catalán.

​

Por otro lado, los últimos resultados del Barcelona contra el Athletic en condición de visitante arrojan el siguiente saldo:



4 victoria para Barcelona

1 empate

​

Por último, sus últimos cinco duelos en Liga de España han estado marcados con una notable diferencia a favor del Barcelona:



3 victoria para Barcelona

2 empates

​

Además, cabe resaltar que el conjunto catalán lleva 11 duelos sin perder contra el Athletic de Bilbao.



Bundesliga

Bayern Múnich vs. Hertha Berlin

​

La Bundesliga empieza su camino en la temporada 2019/20 con el partido entre Bayern Múnich y Hertha Berlin. Este compromiso estará marcado por la paridad en los últimos enfrentamientos entre sí.



BETPLAY empezará la Bundesliga dándole un claro favoritismo histórico al Bayern en este partido. La victoria de los de Kovac dará un 1.19 al monto apostado. Por otro lado, si gana el Hertha, el pago será de 14 veces por la apuesta realizada, mientras que el empate tendrá un 6.50.



Sin duda alguna, el Bayern es el favorito en este partido por su gran equipo y por ser el vigente campeón. Los últimos compromisos en el Allianz Arena certifican esta condición para el conjunto bávaro:



4 victoria para Bayern Múnich

1 empate

​

Por otro lado, los cinco últimos partidos por Bundesliga no dan claridad para dictaminar el vencedor de este atractivo partido:



1 victoria para Bayern Múnich

3 empates

1 victoria para Hertha



Así están las cuotas de los partidos aquí mencionados en Betplay.