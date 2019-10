Apuestas futbolísticas Champions,Europa League, Liga y Libertadores

Vuelve la Champions League y con ella el mejor fútbol del mundo, por otro lado, se definen los finalistas de la Copa Libertadores, además, la Liga II-2019 del fútbol colombiano entró en la recta final para darle comienzo a los cuadrangulares de fin de año.

Martes 22 de octubre

Champions League

Galatasaray vs. Real Madrid

Luego de la sorpresiva derrota en Liga de España frente a Mallorca, el Real Madrid tendrá que visitar a Galatasaray en Turquía.



Para este compromiso, Real Madrid será el favorito en las apuestas para BETPLAY con un 1.65 de pago por lo invertido. Por otro lado, Galatasaray tendrá el 5.60, y el empate el 4.10.



Para dejar claridad en el historial de enfrentamientos entre sí, Galatasaray y Real Madrid han jugado en siete oportunidades por torneos europeos y el saldo está bastante parejo:



4 victorias para Real Madrid

3 victorias para Galatasaray



Manchester City vs. Atalanta

Atalanta tendrá su tercer partido de Champions League en la historia y quizás sea el más importante que ha jugado, su rival será Manchester City.



Este partido presupuesta desequilibrio en lo futbolístico y en las apuestas, por esto BETPLAY tendrá los siguientes valores: 1.23 si gana el City, 13.00 si los tres puntos se los queda Atalanta, y 7.40 por el empate.



Cabe recordar que este será el primer duelo en la historia entre ambos clubes, sin embargo, el cuadro inglés ha jugado en 14 ocasiones contra equipos de Italia y así le ha ido:



5 victorias

5 empates

4 derrotas











Copa Libertadores

Boca Juniors vs. River Plate

Luego de caer derrotado 2-0 en el duelo de ida, Boca Juniors tendrá que remar contra la corriente en un partido que presupuesta buen fútbol y bastantes emociones como lo es el superclásico de Argentina.



Este compromiso tendrá bastante paridad en las apuestas para BETPLAY, River tendrá un 3.00, Boca mantendrá un 2.40, y el empate un 3.10.



En este siglo, Boca y River se han enfrentado en nueve ocasiones por Copa Libertadores, los resultados muestran que ha existido bastante paridad entre ambos clubes por los duelos directos en esta competencia.



Copa Libertadores año 2000 cuartos de final

Boca Juniors 3-0 River Plate

River Plate 2-1 Boca Juniors

Copa Libertadores año 2004 semifinales

River Plate 2-1 Boca Juniors

Boca Juniors 1-0 River Plate

Copa Libertadores año 2015 octavos de final

Boca Juniors 0-3 River Plate

River Plate 1-0 Boca Juniors

Copa Libertadores 2018 final

River Plate 3-1 Boca Juniors

Boca Juniors 2-2 River Plate

Copa Libertadores 2019 semifinal

River Plate 2-0 Boca Juniors





Miércoles 23 de octubre

Champions League

Ajax vs. Chelsea

Ajax y Chelsea se verán las caras por primera vez en la historia de la Champions League, por esto, dicho enfrentamiento tendrá un adicional especial.



Para este compromiso, BETPLAY tendrá los siguientes valores en apuestas: 2.25 si gana Ajax, 3.60 si el duelo termina empatado, y 3.15 si Chelsea logra la victoria.



Como se mencionó anteriormente, Ajax y Chelsea jugarán por primera vez en la historia por Champions, sin embargo, ambos clubes han jugado contra equipos de Inglaterra y Holanda respectivamente.



Inter de Milán vs. Borussia Dortmund

Uno de los mejores partidos de la fecha en la Champions League será entre Inter y Borussia Dortmund, dos equipos grandes de sus respectivas ligas y también animadores de la Champions League.



Este partido tendrá bastante igualdad en las apuestas con un 2.45 para el Inter, 2.90 para Borussia, y un 3.55 por el empate.



El historial de juegos entre ambos equipos se ha dado en cuatro oportunidades, dos por Champions y otros dos en Europa League:



2 victorias para Inter

1 empate

1 victoria para Borussia Dortmund





Copa Libertadores

Flamengo vs. Gremio

Luego del 1-1 en el duelo de ida, Flamengo tendrá gran ventaja para enfrentar el partido de vuelta ante sus fanáticos. El gol de visitante marcará la diferencia en este compromiso para el local.



El resultado de ida no pasa desapercibido en las apuestas, por esto Flamengo tendrá un 1.63, y Gremio un 5.50.



Estos dos equipos brasileños no tienen enfrentamientos recientes por Copa Libertadores, sin embargo, en 2018 jugaron por los cuartos de final de la Copa de Brasil dejando los siguientes resultados en una fase decisiva:



Flamengo 1-0 Gremio

Gremio 1-1 Flamengo



Por otro lado, los últimos cinco juegos en los que Flamengo ha sido local frente a Gremio han resultado con un saldo de cuatro victorias y una derrota, lo cual infiere que jugar frente a su hinchada es un factor importante para el cuadro más popular en Brasil.



Liga colombiana

Atlético Nacional vs. Envigado

Atlético Nacional ya consiguió su cupo a los cuadrangulares finales, sin embargo, la derrota frente al América no da tranquilidad en su fútbol, por esto el partido contra Envigado servirá para definir la consolidación del cuadro verdolaga.



En el historial reciente de enfrentamientos entre ambos clubes deja al cuadro verdolaga con un favoritismo marcado para el partido de antioqueños por la fecha 19 de la Liga II-2019.



2 victorias para Envigado

6 victorias para Nacional

2 empates



Millonarios vs. Santa Fe

Millonarios y Santa Fe tendrán un duelo directo por la clasificación a los cuadrangulares. EL momento del cuadro embajador es pésimo, debido a que en los últimos cinco partidos ha sumado un punto. Por otro lado, el cardenal mantiene una buena racha que lo deja dentro de los ocho.



El historial reciente de clásicos capitalinos marca bastante desequilibrio en los resultados, dejando a Millonarios muy mal parado, debido a que de los últimos diez juegos solo ganó en una ocasión.



6 victorias para Santa Fe

1 victorias para Millonarios

3 empates







Jueves 24 de octubre

Porto vs. Rangers

​

En un duelo bastante interesante, Porto recibirá la visita de Rangers de Escocia. Este duelo contará con presencia colombiana con Mateus Uribe, Luis Díaz y Alfredo Morelos.



Este partido presupuesta desigualdad en las apuestas por parte de BETPLAY, ya que el Porto mantendrá un 1.42, y Rangers un 7.35.



El historial entre ambos clubes es corto, debido a que solo se han enfrentado 4 veces en la historia, dos por Champions League y otras dos por la Recopa de Europa.



Viernes 25 de octubre

Liga colombiana

Cúcuta vs. América de Cali

El América de Cali se clasificó a los cuadrangulares con una victoria contundente frente a Atlético Nacional. Por su parte, Cúcuta deberá ganar al cuadro escarlata para intentar sellar su paso a las finales de la Liga II-2019.



En esta década, América y Cúcuta se han enfrentado en cinco oportunidades en la Primera División del fútbol colombiano. Estos partidos han dejado los siguientes resultados:



1 victoria para Cúcuta

2 empates

2 victorias para América